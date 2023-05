Civita.s, tassa rifiuti non versata: il Comune chiede 200mila euro

Il Comune procederà alla notifica dell’avviso di riscossione del credito erariale derivante dalla sentenza di condanna pronunciata dalla Corte dei Conti (sentenza numero 102023), emessa al termine del processo che ha visto sette imputati accusati, a vario titolo, del mancato incasso della tassa rifiuti dovuta dall’Asur e mai introitata da palazzo Sforza in seguito alla scadenza delle ingiunzioni di pagamento, inoltrate in ritardo rispetto ai tempi di legge. Una vicenda che si è chiusa con la decisione della Corte di ritenere responsabile il solo Alessandro Brandoni, che all’epoca dei fatti era il presidente della Civita.s, società comunale addetta alla riscossione dei tributi e che ha già annunciato ricorso contro il verdetto. Solo lui è stato infatti condannato, in primo grado, a pagare 200.000 euro di risarcimento nei confronti del Comune di Civitanova e 10.000 euro della Provincia di Macerata. Il mancato incasso per il bilancio del Comune della tassa sui rifiuti dovuta dalla Asur, quantificato per il periodo 20062011, fu di 375.000 euro, in formulazione di sentenza ridotto a un totale di 210.000 euro. Il Comune, al tempo, si affidò a un legale per inserirsi nel processo e sostenere le tesi della procura contabile. Il procedimento si è concluso e la sentenza è stata pubblicata lo scorso marzo, con l’assoluzione completa di tutti gli imputati, Brandoni escluso. Ora la giunta ha dato mandato al Servizio affari legali di procedere a notificare, a titolo esecutivo, il recupero dell’importo, dando mandato all’avvocato Diego Cuccù, legale che ha rappresentato palazzo Sforza durante tutta l’istruttoria e durante la fase processuale, ad assistere l’ente pubblico anche qualora si dovesse ravvisare la necessità di ricorrere alla procedura di esecuzione forzata. La sentenza che ha colpito Brandoni non è a titolo definitivo e l’ex presidente della Civita.s ha già annunciato che presenterà appello, passaggio che sospende le azioni di recupero.

Lorena Cellini