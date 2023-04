Civitasvolta a scuola: donata la Costituzione

Libri per bambini donati nelle scuole da Civitasvolta. La consegna è stata fatta ieri mattina, nella sede della primaria di via Ugo Bassi, plesso appartenente all’istituto Anita Garibaldi. Un centinaio i volumi che l’associazione ha potato in regalo, tutti di letteratura dedicata ai ragazzini, e tra fiabe e leggende, tra le storie di Emilio Salgari e il capolavoro Pinocchio c’era anche una copia della Costituzione italiana. "Siamo orgogliosi di contribuire alla realizzazione del diritto allo studio con tante storie, tra cui quella della nostra Costituzione, nata dalla lotta partigiana. Siamo stati accolti con empatia e gentilezza dal dirigente e da alcuni docenti", è il commento dei membri dell’associazione che hanno partecipato all’iniziativa ieri. I libri non sono stati subito trasferiti tra gli scaffali della biblioteca della scuola, da tempo trasformata in un’aula a causa della necessità di occupare i locali per via dei lavori in corso nella struttura. "Dirigente e docenti – spiega Civitasvolta – si sono scusati per non averlo potuto fare a causa della mancanza di spazio. La biblioteca è infatti, al momento, occupata dagli alunni, che assistono alle lezioni anche nei corridoi perché da un anno gli ambienti sono negati a causa dei lavori infiniti e che dovrebbero garantire la sicurezza".

Civitasvolta è l’associazione che sul lungomare Piemanni gestisce da anni la struttura della Biblioexpress in convenzione con il Comune. Un spazio in cui organizza iniziative e da cui diffonde cultura dando anche la possibilità, agli amanti della lettura, di consultare libri gratis o scambiarli utilizzando l’opportunità del frigo book. Adesso si è resa protagonista di questa iniziativa itinerante che la porta nelle scuole per continuare a svolgere la missione di promuovere il ‘vizio’ di leggere e di informarsi.

Lorena Cellini