Civitasvolta annuncia il ricorso a ministeri, Regione e Procura

Civitasvolta annuncia ricorso "al ministero della Salute, a quello degli Interni, alla Regione, al Garante dei diritti e un esposto alla Procura perché valuti la correttezza dei comportamenti del Comune di Civitanova e soprattutto del mancato rispetto degli articoli costituzionali 28 e 32". Il riferimento è alla vicenda dell’inquinamento di parte dell’area ciclabile del Chienti e l’obiettivo sono l’amministrazione comunale e il sindaco, a cui la legge sfida il ruolo di responsabile della salute dei suoi concittadini. "La massima autorità sanitaria – incalza Civitasvolta – si permette di non prendere provvedimenti adeguati quando ha la certezza di situazioni di pericolo. Intanto l’analisi dell’acqua delle fontane pubbliche, da noi chiesta secondo il protocollo del basso bacino del Chienti, non ha mai ricevuto risposta. Un silenzio poco attento alla comunità. Chiederemo un incontro pubblico e dovranno dare risposte". Conclude l’associazione avvertendo che "ormai a Civitanova persiste un inquinamento fuori controllo di terra, acqua e aria, inquinamento da combustione, da elettromagnetismo e da sversamento. In città ci sono 335 siti inquinati e molti si chiedono come vengano date le varie bandiere blu e verdi". Interviene ancora anche Tonino Quattrini dell’associazione Fronte Verde: "Si ricorre ad infuocate polemiche per nascondere i fatti non fatti". Per lui, vale il classico detto evangelico: "Chi è senza peccato scagli la prima pietra". "L’inquinamento del basso bacino, infatti, ha attraversato per anni la vita politica di una città e di tutta la provincia – spiega –. Si sono susseguite a Civitanova le giunte Marinelli, Mobili, Corvatta e Ciarapica, mentre in Provincia le giunte Pigliapoco, Silenzi, Capponi e Pettinari. Giunte di colore politico diverso, ma con gli stessi risultati: niente è stato fatto, nè programmato nè bonificato. Oggi tutti a rimballarsi le responsabilità, le inefficienze e il totale abbandono della salute del territorio". Fronte Verde spezza poi una lancia a favore di Civitanovagreen life, unica realtà associativa del volontariato che ha sottolineato la storicità del problema.