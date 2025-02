Civitasvolta e la via a Bettino Craxi: "È una proposta irricevibile"

Ivo Costamagna chiede di intitolare una strada di Civitanova a Bettino Craxi e il suo desiderio non incontra il favore di tutti. L’associazione Civitasvolta bolla come "irricevibile" la proposta e fa notare come l’amministrazione "otto anni fa ha bocciato la nostra richiesta di concedere la cittadinanza onoraria a Salvatore Borsellino, con la motivazione verbale che il magistrato ucciso dalla mafia non era di Civitanova. Per noi anche l’intitolazione di una via ha lo stesso valore simbolico". A dire quindi, anche Craxi non è di Civitanova. E la critica sulle questioni della toponomastica è ancora più ampia. "Ci siamo sentiti invisibili – scrive Civitasvolta – con questa amministrazione quando intitolò un luogo pubblico a Sergio Ramelli, un militante dell’estrema destra neofascista, che non ha ancora cancellato la strada intitolata a un esponente fascista di spicco, Giorgio Almirante, né ha ridato la targa ad Antonio Gramsci nell’omonima piazza. Questa amministrazione tollera una toponomastica che relega in periferia le vie intitolate ai partigiani e ignora la richiesta della pietra d’inciampo da dedicare al caporal maggiore Orlando Marchetti di Civitanova, morto partigiano".