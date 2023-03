Clandestini al lavoro nei cantieri, nei guai costruttore e commercialista

Tredici albanesi privi del permesso di soggiorno impiegati nei cantieri edili, vivevano in un casolare nella campagna tra Civitanova e Montecosaro. Una condizione portata allo scoperto dalla Questura di Macerata che ha denunciato il datore di lavoro, un loro connazionale, e il commercialista della ditta. Obiettivo era ottenere il rilascio del permesso di soggiorno e tutto comincia nel luglio 2022, quando all’Ufficio immigrazione arrivano, inoltrate dall’Ufficio postale di Civitanova, 21 richieste di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, inoltrate da albanesi a mezzo kit postale e che risultavano entrati in Italia per motivi di turismo. Tutte le pratiche sono state rigettate perché sprovviste di visto d’ingresso per motivi di lavoro subordinato, necessario per l’ottenimento del titolo, e perché prive dell’indicazione relativa al datore di lavoro e al domicilio. Questo innesca accertamenti nel cantieri di Tolentino e Civitanova da parte dell’Ufficio Immigrazione, in collaborazione con i carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Macerata, e vengono scoperti 13 albanesi, tutti destinatari del provvedimento di rigetto del permesso di soggiorno, mentre svolgevano l’attività lavorativa ed erano sprovvisti di documenti e domiciliati in un casolare tra Montecosaro e Civitanova. L’edificio è stato perquisito e sono stati trovati documenti e effetti personali dei lavoratori. Denunciato il titolare dell’impresa edile e il commercialista della ditta, per aver assunto lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro. In particolare, il commercialista per aver inoltrato comunicazioni Unilav omettendo di indicare i dati sui titoli in possesso dei lavoratori. Per un albanese emesso un provvedimento di espulsione dal Prefetto, a cui è seguita l’intimazione alla partenza volontaria emessa dal Questore.

l. c.