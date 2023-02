Clandestini, uno dei vigili si difende "Nessuna corruzione, è un equivoco"

di Paola Pagnanelli

"Era una persona che frequentava la parrocchia con la famiglia, lo conoscevamo tutti. In due occasioni l’ho messo in contatto con un collega, ma era solo una gentilezza come si fa tra amici, senza alcun tornaconto". Respinge ogni accusa ed è pronto a dimostrare la sua innocenza in tribunale uno degli agenti della polizia locale di Macerata finito nell’inchiesta "Wet shoes", condotta dalla Digos di Roma e Macerata. Le indagini, iniziate nel 2020 nel filone di quelle sull’attentato terroristico a Berlino del 2016, avrebbero fatto emergere una associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Secondo l’accusa, una decina di tunisini avrebbero organizzato i viaggi della speranza via mare dal nord Africa di connazionali e marocchini; appena sbarcati, gli immigrati sarebbero stati portati a Macerata. Qui, grazie a una rete di impiegati, imprenditori e proprietari di case da affittare, gli immigrati clandestini sarebbero stati regolarizzati, con documenti che poi avrebbero permesso loro di raggiungere altri paesi dell’Unione europea, in particolare la Francia. Di queste rete – secondo l’accusa mossa dalla procura distrettuale antimafia di Ancona – farebbero parte anche due agenti della polizia locale di Macerata, che ora sono accusati di corruzione. In particolare Nabil Gharsellaoui, il tunisino ritenuto l’ideatore e il capo dell’organizzazione criminale, avrebbe conosciuto un agente della polizia locale. "I loro rapporti sono nati in ambito parrocchiale, dove entrambi portavano i figli a catechismo – spiegano gli avvocati Merys Teodori e Lucia Testarmata, che assistono l’indagato –. In questo contesto di amicizia, il tunisino avrebbe chiesto al nostro assistito di sapere prima quando la municipale sarebbe andata a controllare la residenza di due amici. E lui avrebbe fatto da tramite con il collega per sapere giorno e ora della verifica. Un semplice favore, senza tornaconto: infatti è vero che il tunisino aveva poi portato all’agente mezza cassetta di pesce, ma la famiglia gli aveva regalato abiti per i bambini e altre cose. Erano scambi di cortesie fra amici". Nessun sospetto, per gli agenti della municipale, che dietro a quei controlli si potesse nascondere una organizzazione che lucrava sull’immigrazione clandestina. Gli episodi di cui sono accusati i vigili maceratesi sarebbero comunque solo un paio. "Si tratta senza dubbio di un equivoco, che emergerà di sicuro con gli ulteriori accertamenti in atto – proseguono le avvocatesse –. Cercheremo di dimostrare la sua estraneità ai fatti, anche prima del processo". Dopo le perquisizioni, i difensori hanno cinque giorni di tempo per vedere la parte del fascicolo relativa al proprio assistito e valutare la più opportuna strategia difensiva.