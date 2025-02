Clandestino all’Hotel House, rimandato in Pakistan con il primo volo

Un pakistano è stato rintracciato dalla polizia nel maxi condominio Hotel House: era irregolare sul territorio nazionale. Per questo è scattata l’espulsione e gli agenti lo hanno rimpatriato con il primo volo per il Pakistan. È il frutto dei controlli finalizzati alla prevenzione dei reati e alla repressione dell’immigrazione clandestina che sono stati disposti dal questore di Macerata Gianpaolo Patruno, su input della Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere del ministero dell’interno.

Nei giorni scorsi è stato svolto un servizio straordinario di controllo nella zona di Porto Recanati. Così all’interno dell’Hotel House è stato beccato un cittadino di origini pakistane, irregolare in Italia. Dopo gli accertamenti dell’ufficio immigrazione, il prefetto di Macerata ha emesso il decreto di espulsione nei confronti del pakistano. A quel punto il questore Patruno ha disposto per l’uomo l’accompagnamento immediato alla frontiera. È stato dunque imbarcato su un volo diretto in Pakistan, ed è tornato a casa.

Negli ultimi sei mesi sono stati rimpatriati in tutto 14 stranieri; si è trattato sempre di soggetti che erano già gravati da precedenti di polizia. Su questo fronte il questore Patruno ha deciso di porre particolare attenzione, per evitare di lasciare in giro persone ormai fuori dalla legalità. Altri controlli analoghi saranno ripetuti in futuro, a Porto Recanati e non solo.