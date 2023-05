Clarinet Marathon con il maestro Rocco Parisi

È tempo di "Clarinet Marathon Day", a Camerino. Domani e domenica il maestro Rocco Parisi, interprete di rilievo della musica contemporanea e innovatore della tecnica strumentale del clarinetto basso, sarà di nuovo nella città ducale per il secondo incontro del master annuale all’istituto musicale Nelio Biondi. In particolare, domenica alle 15, all’auditorium dell’Accademia della musica (sede dell’istituto) è in programma appunto il "Clarinet Marathon Day": un incontro per tutti i clarinettisti che avranno modo di effettuare una prova–lezione aperta con il ’coro di clarinetti’, che si formerà con i partecipanti all’iniziativa. "Una giornata unica e altamente formativa da trascorrere insieme all’insegna della musica e del mondo del clarinetto – spiegano gli organizzatori -. Sono invitati a partecipare al Clarinet Marathon Day 2023 tutti i clarinettisti: studenti interni ed esterni all’istituto musicale Nelio Biondi di Camerino, allievi di corsi civici, scuole, privati così come musicisti di livello più avanzato. La partecipazione è completamente gratuita". Basta inviare una preiscrizione indicando nome e cognome e la scuola di provenienza a [email protected] La direzione artistica è del maestro Vincenzo Correnti. Il master annuale a cui partecipano studenti di clarinetto basso e di clarinetto si arricchisce in ogni incontro di un evento collaterale aperto a tutti.