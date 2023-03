Clarinetto, master con il maestro Parisi

Fine settimana sulle note all’Accademia della musica di Camerino (sede dell’istituto musicale "Nelio Biondi"), dove ha preso il via la masterclass annuale con il maestro Rocco Parisi. Interprete di rilievo nella musica contemporanea e innovatore della tecnica strumentale del clarinetto basso, ha proposto anche momenti culturali formativi, aperti a studenti di clarinetto e agli appassionati di musica. Domenica si è svolta la conferenza "Un panorama sulla storia del clarinetto"; Andrea Greganti, clarinettista e storico, ha presentato la sua collezione di clarinetti esponendo oltre cinquanta strumenti di vari periodi, che hanno incuriosito non solo gli addetti ai lavori, ma tutti coloro che hanno partecipato all’iniziativa. Presente anche l’assessore alla cultura, il vicesindaco Antonella Nalli, che ha ringraziato il maestro Parisi per aver accettato l’invito dell’istituto Biondi, in particolare del suo direttore, maestro Vincenzo Correnti. Quest’ultimo ha dedicato al collega un brano per clarinetto basso e orchestra di fiati che lo stesso Parisi ha eseguito personalmente al festival mondiale del clarinetto in America e che venerdì prossimo eseguirà in prima esecuzione in Canada nella versione per clarinetto basso e pianoforte. Il secondo incontro della masterclass si terrà a maggio e anche in questa occasione è previsto un incontro aperto a tutti con ingresso gratuito.