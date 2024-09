Classica, il pianista Lei Weng ospite alla chiesa di Sant’Agostino

Appuntamento con la 16esima edizione di Civitanova Classica Piano Festival. La rassegna, diretta dal maestro Lorenzo Di Bella, proporrà domani il concerto del pianista Lei Weng (foto), alle 18.30 alla chiesa di Sant’Agostino, che si esibirà su musiche di Beethoven e Gershwin. Ingresso libero. Il maestro Lei Weng ha all’attivo una carriera internazionale di successo: pianista, docente, ricercatore e membro di giurie, ha calcato i più prestigiosi palcoscenici del mondo. Il concerto si affiancherà alla mostra "Lasciate sbocciare i cento fiori", curata dalla direttrice della pinacoteca Moretti, Enrica Bruni e da Paolo Sabbatini Rancidoro: esposta una nutrita selezione di 40 opere che racconta un segmento della storia artistica cinese del ‘900. "La collaborazione con la pinacoteca Moretti rappresenta un momento importante – ha detto il direttore artistico, Lorenzo Di Bella –. L’evento di domani si tinge di Oriente, ma non solo. Alla mostra sarà affiancata l’esibizione del pianista cinese Lei Weng, da cui ascolteremo importanti opere di Beethoven nella prima parte, e la celebre Rapsodia in Blu di Gershwin nella seconda, in un continuo intreccio e dialogo culturale che, partendo da Oriente ed attraversando l’Europa giunge fino all’America".