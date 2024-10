Classica piano festival, in scena il Trio Ekelon alla biblioteca Zavatti

Dopodomani alle 21.15 lo Spazio giovani di Civitanova Classica piano festival torna nel suo luogo di origine, la sala lettura della biblioteca Zavatti. A scaldarla i musicisti del Trio Èkelon (foto) (Medeya Kalantarava violino, Maria Margherita Paci violoncello e Gianmarco Tonelli pianoforte), formazione del 2023 che vanta importanti esperienze concertistiche in Italia. Nell’esibizione il Trio n.2 op.66 di Mendelssohn e il Trio n.2 op.67 di Shostakovich. "Finalmente – dice Lorenzo Di Bella, direttore artistico del festival – questo spazio diventa per una sera luogo ideale per un concerto delle nuove generazioni". Il festival è organizzato dall’associazione di promozione sociale ARTEinMUSICA, in coorganizzazione con l’Azienda dei Teatri di Civitanova, con il contributo del Comune di Civitanova e la Regione Marche. Partner della serata il Banco Marchigiano. Ingresso libero. Per info: civitanovaclassica.it e tel. 348-3442958.