Classici, fumetti e opera al teatro Rondinella

Prende il via la stagione del teatro La Rondinella di Montefano, realizzata dal Comune con l’associazione culturale La Rondinella" e la direzione artistica di Marco Bragaglia. Il cartellone si apre sabato prossimo con Simona Lisi, che presenterà il suo spettacolo multimediale "Lingua ignota", evento incentrato sulla figura di Ildegarda di Bingen, monaca, scrittrice, mistica e teologa tedesca.

Sabato 22 febbraio "Veniamo da lontano", spettacolo contro la violenza di genere con la voce narrante, il violino e il canto di Serena Cavalletti, alla chitarra classica Marco Monina, con la cantante Anahita Dowlatabadi e la danzatrice Wendy Verna.

Il giallista Carlo Lucarelli sabato primo marzo presenterà la sua graphic novel "Julian" con lo sceneggiatore Stefano Fantelli, il disegnatore Marcello Mangiantini e la voce narrante di Chiara Pietroni, evento in collaborazione con il festival FantaMacerata.

Il 9 marzo ci sarà spazio per la lirica con lo spettacolo "Donne eterni dei!" a cura e con i solisti dell’Accademia d’arte lirica Osimo.

Il 15 marzo andrà in scena la premiere di "Confessioni", liberamente tratto dal best seller "Delitti esemplari" di Max Aub, con in scena gli attori del corso di dizione della Rondinella, la regia è di Piergiorgio Pietroni, con il disegno dal vivo di Francesco Siena in arte Sudario Brando, disegnatore perugino, e alle musiche Agostino Maria Ticino.

Sabato 22 marzo il palco ospita la commedia il "Berretto a sonagli" di Luigi Pirandello con la regia di Piergiorgio Pietroni e la Compagnia C.T.R. di Macerata.

Si conclude il 5 aprile con la sonorizzazione di "Il gabinetto del dottor Caligari", il film considerato il simbolo del cinema espressionista tedesco, musicato da Lorenzo Castiglioni, e il 12 aprile il concerto anteprima del gruppo "A Bad Day" formato dal duo di super chitarriste Egle Sommacal e Sara Ardizzoni.

Infine Boosta (Davide di Leo), il tastierista dei Subsonica con il suo "Post piano session" sarà a Montefano il 4 maggio. "Questo è un importante cartellone che celebra con onore i 20 anni di attività della Rondinella" ha commentato il direttore artistico Marco Bragaglia.