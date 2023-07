Classifica del Censis, i voti alle università: Camerino è al top e Macerata sul podio

Macerata, 11 luglio 2023 – Camerino al primo posto assoluto e Macerata al terzo tra gli atenei con meno di diecimila iscritti, nella classifica del Censis. "Anche quest’anno siamo primi – esulta il rettore Camerte, Claudio Pettinari –, con un risultato che va oltre ogni più rosea aspettativa: abbiamo infatti raggiunto il punteggio di 101,7 e siamo l’unico ateneo che supera i cento punti". Unicam non solo mantiene per il 20esimo anno consecutivo la prima posizione tra gli atenei fino a diecimila iscritti, ma raggiunge il risultato record del punteggio assoluto di 101,7 e si conferma per il terzo anno prima tra tutti gli atenei italiani, compresi i politecnici.

"Siamo aumentati di due punti rispetto allo scorso anno – prosegue Pettinari – quando avevamo già raggiunto un risultato straordinario. Abbiamo confermato la posizione che ci vede primi tra le università fino a diecimila iscritti, ormai da vent’anni, ma per il terzo anno consecutivo siamo primi assoluti tra tutti gli atenei, al top in Italia per servizi e comunicazione, in crescita per strutture e internazionalizzazione. Con soddisfazione dedico questo successo non solo ai nostri studenti, ma anche a tutta la comunità universitaria, perché abbiamo dimostrato, ancora una volta, che i risultati si ottengono con serietà, impegno, lavoro e dedizione. Sappiamo, infatti, quanto le classifiche Censis impattino su studenti e famiglie nella scelta dei percorsi universitari. Era fondamentale non solo mantenere le posizioni degli anni scorsi ma migliorarsi ancora: ci eravamo dati questo obiettivo ed abbiamo lavorato per raggiungerlo, insieme". La media ottenuta da Unicam è il risultato delle valutazioni ricevute per servizi, borse di studio, strutture, comunicazione e servizi digitali, internazionalizzazione e occupabilità, che hanno contribuito a far registrare un aumento dei punteggi rispetto al 2022.

Perde una posizione rispetto allo scorso anno, passando dal secondo al terzo gradino, ma l’Università di Macerata si conferma sul podio dei piccoli atenei all’interno delle annuali classifiche Censis. Ma quest’anno l’ateneo vede aumentare la valutazione per le strutture. "I dati Censis sono indicativi e utili fino a un certo punto – afferma il rettore John McCourt –. Spesso, pure dando uno status a chi sale in cima ad una classifica, non riescono a cogliere il valore di un ateneo che si basa sulla qualità della didattica, della ricerca, delle reti che costruisce a livello locale, nazionale e internazionale. C’è una certa arbitrarietà dei criteri di tutti i ranking e c’è anche la difficoltà di comparare realtà molto diverse fra di loro".

“Detto ciò, Macerata si è classificata al terzo posto tra i piccoli atenei in Italia. Si registra un miglioramento per quanto riguarda le nostre strutture, da 88 a 95, e questo corrisponde visti i vari interventi fatti sui nostri palazzi per renderli più sicuri, più funzionanti, più a misura dello studente. I cambiamenti in atto a Macerata ci faranno migliorare ulteriormente nei prossimi anni". L’ateneo ottiene ottimi punteggi anche per quanto riguarda le altre voci oggetto di valutazione: borse, servizi, comunicazione e servizi digitali, internalizzazione e occupabilità. Macerata si afferma tra le eccellenze per quanto riguarda il corso di laurea a ciclo unico in Scienze della Formazione, posizionandosi al quinto posto. L’ateneo è in top ten anche per molti dei suoi corsi di laurea magistrale: Scienze politiche e della comunicazione (quarto posto); Scienze Giuridiche (quinto posto); Economia e diritto, Management dei Beni Culturali e Scienze pedagogiche (ottavo posto). "Lavoriamo ogni anno per aggiornare l’offerta didattica – conclude il rettore –, che quest’anno presente due novità per rispondere alle esigenze espresse dalle aziende. Avvieremo il corso triennale in Data Analysis per le scienze sociali. Già quest’anno il dipartimento di Economia e Diritto segna un aumento del 36% di immatricolati. Mediazione linguistica si rinnova con un occhio ancora più attento all’impresa internazionale, ai media digitali e all’inclusione. Tra le lingue, sarà possibile scegliere anche la Lingua dei segni italiana".