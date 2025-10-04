Claudio Baglioni, concerto bis allo Sferisterio

Raddoppia l’appuntamento di Sferisterio Live + 2026 con Claudio Baglioni. Il cantautore, musicista e compositore, dopo la data già annunciata del 9 settembre, calcherà nuovamente il palcoscenico dell’arena la sera successiva. Macerata è una delle quaranta tappe del grand tour "La vita è adesso", il progetto musicale dal vivo che rappresenta il culmine delle celebrazioni del quarantesimo anniversario dell’album "La vita è adesso, il sogno è per sempre". Il tour, da fine giugno a metà settembre, si svilupperà in quaranta concerti, numero simbolico che celebra l’anniversario del disco più venduto nella storia della musica italiana, nei più suggestivi scenari all’aperto del paese. Un ritorno importante, che giunge a 15 anni di distanza dall’ultima tournée di Baglioni nei siti italiani outdoor. Il concerto maceratese, in ambito organizzativo, vede la collaborazione, di Elite agency group e Alhena entertainment. Per quanto riguarda la vendita dei biglietti oggi alle 11 parte la "presale" Clabber, domani alle 11 parte la general sale Ticketone e da martedì, a partire dalle 16.30, la biglietteria Sferisterio. I prezzi dei biglietti sono questi: platino 130 euro, oro 130, verde 120, blu 115, rosso 110, giallo 105, loggione in piedi 90 euro. "Macerata, e in particolare il suo gioiello, lo Sferisterio, si afferma come tappa imprescindibile dei grandi tour italiani – aveva commentato Riccardo Sacchi, assessore agli Eventi dopo l’annuncio della prima data –. Il fatto che Macerata entri in questo circuito esclusivo non è solo un onore culturale, ma rappresenta anche uno straordinario investimento per il nostro territorio".