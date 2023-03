Claudio Marchisio visita il museo e la sede di Poltrona Frau

"Ho avuto il piacere di visitare il museo e la sede di Poltrona Frau a Tolentino". Inizia così il messaggio che Claudio Marchisio, il "Principino", ex calciatore di ruolo centrocampista, ieri ha scritto sulla sua pagina Facebook. Il giocatore, che ha legato gran parte della carriera alla Juventus, club con cui ha vinto tutto in Italia a fatto tappa nella storica azienda tolentinate, leader nel settore dell’arredamento di alta gamma. "Un viaggio nel cuore dell’Italia che mi ha permesso di conoscere più da vicino una delle realtà che nel proprio settore ha segnato la storia del nostro Paese, e che ogni giorno porta questa eccellenza in giro per tutto il mondo. Accompagnato da Nicola Coropulis (l’ad di Poltrona Frau) ho conosciuto tantissimi artigiani, custodi di questa arte, persone innamorate del proprio lavoro. Vi ringrazio davvero per questa bellissima giornata". Immancabile la foto con i dipendenti.