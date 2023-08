Claudio Spinelli, il maestro di parapendio: "Morto dopo aver volato, la sua grande passione"

Macerata, 10 agosto 2023 – È stato fissato per domani alle 10, al convento di San Liberato a San Ginesio, l’ultimo saluto a Claudio Spinelli. Il 69enne (avrebbe compiuto 70 anni il prossimo 19 settembre), direttore della scuola di volo Aeroclub dei Sibillini di Sarnano, e medico in pensione, martedì pomeriggio aveva perso la vita pochi minuti dopo essere atterrato col parapendio, in contrada Morichella, a San Ginesio, in seguito a un malore. Secondo le ricostruzioni, Spinelli aveva chiamato, come da prassi, i suoi amici per comunicare il punto di atterraggio. Il tempo di arrivare, un quarto d’ora, e l’avevano trovato seduto a terra, privo di sensi. E gli operatori sanitari del 118 giunti sul posto, purtroppo, non avevano potuto che constatarne il decesso.

Le indagini sono state effettuate dai carabinieri del Nucleo operativo radiomobile di Tolentino, con il supporto dei colleghi delle stazioni di San Ginesio e Sarnano. Ieri è stata effettuata l’ispezione cadaverica, e in serata la salma è stata riconsegnata ai familiari. Per chi volesse fare una visita, oggi sarà all’obitorio di Macerata dalle 8 alle 19.30. È stato scelto San Liberato, vicino al campo di volo, la sua "seconda casa", come posto per il funerale; poi da lì Spinelli sarà portato al cimitero di Montefalcone Appennino, nel Fermano, suo paese di origine.

Risiedeva a Santa Vittoria in Matenano (sempre nel Fermano), era un medico conosciuto in tutto il territorio. Fisiatra, in passato aveva avuto uno studio a Civitanova e nell’ultimo periodo aveva lavorato al Servizio igiene di Ascoli. Era in pensione da qualche anno. Lascia la moglie Fabrizia, l’amore della sua vita, tantissimi amici che gli volevano bene, e i suoi adorati cani.

"Sapeva accogliere e comprendere – dice l’amico Adriano Smerilli, presidente dell’Aeroclub dei Sibillini (che martedì si trovava sul posto) – gli bastava uno sguardo per capire chi avesse davanti. Era come un padre, anche un po’ ’psicologo’. Ci mancherà tanto". Claudio volava da quarant’anni. "Un grande dolore – aggiunge un sarnanese –, perdo un amico e coetaneo. Ora riposa nei cieli che ha sempre amato".

"Hai finito facendo come ultima cosa ciò che ti appassionava di più. Buon volo!", aggiunge un altro che aveva imparato a volare grazie a lui. "Formulo a nome mio e dell’amministrazione comunale le più sentite condoglianze alla famiglia Spinelli per la scomparsa del carissimo Claudio – scrive il sindaco di Sarnano Luca Piergentili –. Persona eccezionale che ha creato e valorizzato, con grande competenza ed enorme impegno, il campo volo di Montioli e l’associazione Aeroclub Sibillini. Tutta la comunità sarnanese si stringe intorno ai suoi cari e gli sarà per sempre grata per l’opera portata avanti in oltre quarant’anni di attività, contribuendo a far conoscere il nostro territorio ben oltre i confini nazionali. Grazie Claudio".

"Se n’è andato praticando la sua passione", è il pensiero di tanti, che ancora non riescono a credere che si sia spento così improvvisamente. "Nella tragedia, ha avuto la fortuna di lasciare questa vita subito dopo aver fatto una cosa che amava e che lo avrà sicuramente fatto felice", aggiunge un’altra persona. L’altro giorno anche i suoi amici hanno provato a rianimarlo con un massaggio cardiaco ma niente. "Crediamo si sia trattato di un infarto, altrimenti ci avrebbe detto al telefono che non si sentiva bene. La voce era quella di sempre. E lui aveva una grande esperienza", dicono.