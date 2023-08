Claudio Spinelli atterra con il parapendio e muore a 70 anni

San Ginesio, 9 agosto 2023 – Tragedia ieri pomeriggio in contrada Morichella, a San Ginesio. Claudio Spinelli, 69enne (avrebbe compiuto 70 anni il prossimo 19 settembre), direttore della scuola di volo Aeroclub dei Sibillini con sede a Sarnano, era da poco atterrato col parapendio. Ha chiamato, come da prassi, i suoi amici per comunicare il punto di atterraggio. Il tempo di arrivare, un quarto d’ora, e loro l’hanno trovato seduto a terra, privo di sensi. Hanno chiamato immediatamente i soccorsi, ma gli operatori sanitari del 118 giunti sul posto, purtroppo, non hanno potuto che constatarne il decesso.

"Claudio ci ha chiamato come sempre per comunicarci dove si trovava – racconta un suo amico, che si trovava sul posto –. Era tranquillo, ci ha detto: ‘Sto qui’, niente di strano. E quando siamo andati giù per raggiungerlo l’abbiamo trovato così. Gli abbiamo fatto il massaggio cardiaco ma niente. Crediamo si sia trattato di un malore improvviso, qualcosa di fulminante, altrimenti ci avrebbe detto al telefono che non si sentiva bene. La voce era quella di sempre. Volava da quarant’anni, aveva una grande esperienza".

Ieri sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Tolentino, con il supporto dei colleghi delle stazioni di San Ginesio e Sarnano, per ricostruire la dinamica. Oggi verrà effettuata l’ispezione cadaverica all’ospedale di Macerata per cercare di approfondire le cause del decesso.

Spinelli, nativo di Montefalcone e residente a Santa Vittoria, nel Fermano, era un medico ed era conosciuto in tutto il territorio. Fisiatra, in passato aveva avuto uno studio a Civitanova e prima di andare in pensione lavorava al servizio igiene ad Ascoli. Era in pensione da qualche anno. Lascia la moglie, l’amore della sua vita, tantissimi amici che gli volevano bene, e i suoi adorati cani. "Claudio era l’anima della scuola di volo – ricorda il sindaco di Sarnano Luca Piergentili –, che rappresenta da quarant’anni un’eccellenza, un campo volo tra i più apprezzati in tutta Europa, che attira tante persone da tanti Paesi e crea un indotto turistico ed economico per il territorio. Una grande perdita per tutti noi".