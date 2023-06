Clementino celebra il gemellaggio con Napoli

Civitanova nominata più e più volte sul palco di piazza XX Settembre dal rapper Clementino, protagonista della serata di venerdì. Una bella testimonianza di calore nei confronti della città che lo ha ospitato, la stessa in cui studia Melissa Agliottone, la dodicenne che ha aperto il concerto con ‘Shallow’, il successo di Lady Gaga che l’ha portata ad aggiudicarsi la passata edizione di ‘The Voice Kids’. "L’ultima volta che ho suonato qui, alcuni anni fa (2016, ndr), è stato un concerto pazzesco, anche se non ero completamente soddisfatto perché ero senza voce. Stasera la voce c’è e saluto tutti gli amici civitanovesi e napoletani presenti. Stasera facciamo un gemellaggio NapoliCivitanova", ha detto Clementino. Un mix di energia e simpatia contagiose quanto proposta dal cantante: inizio con un freestyle dedicato proprio a Civitanova menzionando l’iconico orologio di palazzo Sforza, che ricorda quello di ‘Ritorno al Futuro’. "Domani sul giornale voglio vedere scritto ‘Clementin spacca i vetrin’" e tutti a saltare con ‘Cos Cos Cos’ nella serata di ‘Risuona la piazza’, festival di Comune e Azienda Teatri, dove c’è spazio anche per ‘O vient’, un’emozionante ‘Quando sono lontano’, cantata in mezzo al pubblico e "fratm" e qualche rivisitazione, dai Pink Floyd a Iggy Pop, passando per i Queen e Michael Jackson.

Francesco Rossetti