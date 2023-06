Clementino live in piazza XX Settembre, apre l’Agliottone

Arriva Clementino in piazza XX Settembre e venerdì si canta e balla al ritmo rap. E’ il primo degli appuntamenti estivi organizzati dal Comune. Appuntamento alle 21.30 (ingresso libero) con l’artista che, terminata l’esperienza in Rai come giudice di The Voice of Italy, ora è in tour per l’Italia. In apertura della performance di Clementino è prevista la partecipazione di Melissa Agliottone, vincitrice della prima edizione di The Voice Kids. Gli eventi della giornata inizieranno alle 15 e andranno avanti fino al dopo cena e al Lido Cluana ci sarà Lido in Gioco: verranno allestiti giochi popolari e della tradizione locale, spettacoli di magia, laboratori e altre attività. Le iniziative sono organizzate dall’Azienda Teatri con il Comune.