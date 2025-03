Clementoni a Bologna, le ultime novità al Festival del Gioco

Clementoni conferma la sua partecipazione al Play - Festival del Gioco a Bologna, il più grande evento italiano dedicato al mondo dei giochi analogici da tavolo, di ruolo, di miniature, di carte, scientifici e per famiglie. Presente dal 2021 con un proprio spazio espositivo, Clementoni continua a rafforzare la sua presenza con uno stand sempre più ampio e ricco di contenuti, offrendo ai visitatori l’opportunità di scoprire le ultime novità attraverso demo esclusive, tra cui il Drama Lama, il party game che trasforma il tavolo in una competizione tra lama dai caratteri più bizzarri. Acquistando il gioco nello stand dell’azienda, i visitatori riceveranno in omaggio un esclusivo mazzo di sei carte inedite, disponibili solo durante il festival.

Allo stand Clementoni, i visitatori potranno provare alcuni dei titoli più amati e le ultime novità come Dylan Dog, la novità presentata a Lucca 2024 o i Party Game - Who’s the Boomer?, che mette alla prova la cultura pop tra generazioni diverse, e La Pecora Nera in cui mettersi in gioco e scoprire cosa gli altri pensano di te tra risate e colpi di scena. Allo stand, i visitatori potranno trovare e acquistare tante novità di giochi ideati per coinvolgere, intrattenere e sorprendere tra cui Nascondino, ispirato alla morra cinese. Per i più piccoli Clementoni introduce Pokerino e Sblocca la Porta Junior 2, con nuove avventure ambientate nel mondo della fattoria e nel magico scenario del circo. Infine, arriva anche Obbligo o Verità, in una versione pensata per i bambini.