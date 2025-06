Clementoni e Geopop: nuova linea di giochi per futuri scienziati

Clementoni, leader nel settore del gioco educativo, e Geopop, il canale di divulgazione diretto da Andrea Moccia (nella foto), che da anni ispira e coinvolge milioni di persone con contenuti scientifici di qualità, annunciano una collaborazione inedita per il lancio di una nuova linea di giochi per stimolare la curiosità e l’interesse dei bambini verso il mondo scientifico.

Il progetto prevede quattro giochi già disponibili sul mercato, e precisamente "I segreti dello spazio", "La forza della natura", "Il mondo degli insetti" e "Super quiz della scienza" a cui si aggiungerà un quinto kit pensato per il Natale. I quattro nuovi titoli propongono esperimenti interattivi, contenuti multimediali via Qr code e materiali di approfondimento.

"Avvicinare le nuove generazioni alla scienza significa stimolare la curiosità, allenare il pensiero critico e promuovere una cultura della conoscenza accessibile e appassionante. Il nostro impegno nella ricerca e nello sviluppo si traduce in un aggiornamento costante della nostra offerta di giochi, che evolve per rispondere ai bisogni dei bambini di oggi. È da questa visione condivisa che nasce la collaborazione con Geopop" spiega Guido Sciascia, chief marketing di Clementoni.

"La collaborazione con Clementoni rappresenta per noi un passo naturale e significativo per trasformare l’apprendimento in un’esperienza ludica, stimolando la curiosità e l’amore per la conoscenza fin dalla tenera età" commenta Giorgio Mennella, advertising director di Ciaopeople, società editrice di Geopop.