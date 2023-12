Clementoni e Unicef per il Salesi. Cofanetti con i regali ai bimbi

Si è tenuta ieri mattina al presidio Materno-Infantile del Salesi la consegna dei ’Regali sospesi Unicef’ realizzati da Clementoni. La delegazione era composta da Pierpaolo Clementoni, direttore ricerca avanzata Clementoni, Mirella Mazzarini e Paola Guidi, rispettivamente presidente del comitato Marche e del comitato di Ancona dell’Unicef, Laura Polenta, responsabile gestione direzione medica Salesi, Michela Francoletti, incarico di organizzazione – confort e miglioramento servizi al cittadino direzione medica ospedaliera, Pier Paolo Patrizietti, comandante provinciale dei vigili del fuoco e gli assessori del Comune di Ancona Antonella Andreoli, Daniele Berardinelli, Orlanda Latini e Manuela Caucci.

In regalo ai bambini ricoverati "speciali cofanetti" creati da Clementoni e illustrati dallo street artist romano Merioone, dedicati al tema dei diritti dell’infanzia. Ogni cofanetto, realizzato con materiali di riciclo, contiene pennarelli, un activity book, un puzzle e un gioco memo, e consentirà ai bambini ospiti presso le strutture ospedaliere di trascorrere dei momenti di gioco, svago e socializzazione e allo stesso tempo garantirà a tanti bambini in difficoltà nel mondo di accedere a un’istruzione di qualità. È possibile sostenere la campagna dell’Unicef: a fronte di un contributo minimo di 10 euro presso i Comitati locali Unicef e on line sul sito www.unicef.itregalosospeso si può destinare un "Regalo sospeso" realizzato da Clementoni. Le donazioni andranno a sostenere i programmi dell’associazione a favore dell’istruzione di bambine e bambini nei paesi in via di sviluppo.

ant. t.