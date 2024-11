Clementoni in lutto, addio a Matilde Brualdi

Si è spenta all’età di 93 anni Matilde Brualdi Clementoni, circondata dall’affetto dei suoi quattro figli, Stefano, Pier Paolo, Patrizia e Giovanni, e dei numerosi nipoti. Con il marito Mario Clementoni fondò nel 1963 la Clementoni Spa, oggi una delle principali realtà italiane del settore dei giochi educativi. Originaria di Pesaro, Matilde si trasferì a Recanati nel 1963, dove con il marito Mario iniziò a costruire un progetto imprenditoriale che ha dato vita a una delle realtà industriali di maggior successo a livello internazionale.

Fin dai primi anni, Matilde Brualdi Clementoni si distinse per il suo impegno nelle aree strategiche della produzione, delle risorse umane e degli acquisti, contribuendo in modo decisivo a dare solidità e concretezza all’organizzazione aziendale. In azienda, Matilde non si limitava a ruoli di rappresentanza: inizialmente, quando l’impresa contava solo qualche operaia, si occupava della gestione completa delle operazioni quotidiane seguendo anche la produzione e gli acquisti. Col passare degli anni, Matilde ha continuato a lavorare fianco a fianco con i dipendenti, motivandoli e condividendo con loro la passione per un lavoro unico: quello di creare giochi per le famiglie. "Da questo punto di vista Mario e io – aveva affermato 3 anni fa in occasione del suo 90esimo anno di età al Carlino – siamo stati complementari. Istrionico, inventore e grande sognatore lui che poteva visitare le fiere internazionali più importanti e stare lontano dall’azienda anche per un mese perché aveva al suo fianco me che mi sono sempre occupata degli aspetti pratici della gestione aziendale. I nostri caratteri così diversi hanno costituito la combinazione perfetta per avviare, fare crescere e prosperare l’azienda". Nel corso degli anni, la gestione dell’azienda è passata nelle mani dei suoi quattro figli, che ne continuano oggi la guida, portando avanti l’eredità di una visione imprenditoriale fondata sui valori di serietà, dedizione e passione per il lavoro.

I figli Stefano, Patrizia, Pierpaolo e Giovanni, in un messaggio congiunto, hanno espresso il loro dolore: "Siamo profondamente addolorati per la perdita di nostra madre Matilde, una donna di grande umanità che ha lasciato un’impronta indelebile nella nostra famiglia e nell’azienda. I numerosi messaggi di cordoglio che stiamo ricevendo da tutto il Paese sono di grande conforto, così come l’affetto della comunità di Recanati e dei tanti collaboratori, passati e presenti, che partecipano al nostro dolore". I funerali i si terranno domani, alle 10 nella chiesa Cattedrale di Recanati La ditta, in segno di lutto ha mandato a casa tutti i dipendenti già dal pomeriggio di ieri. Il lavoro riprenderà lunedì mattina.