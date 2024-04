Clementoni: "Pepa è l’uomo giusto"

Ha aspettato che il candidato a sindaco del centrodestra di Recanati, l’imprenditore Emanuele Pepa, si presentasse nel quartiere di Fontenoce, dove sorge la Clementoni, famosa nel mondo nel settore dei giocattoli, per cogliere l’occasione di manifestare tutto il suo appoggio all’"amico Emanuele" in questa campagna elettorale. Parliamo di Stefano Cementoni, uno dei quattro figli di Mario, fondatore della nota impresa recanatese, oggi responsabile della gestione della sede in Asia dell’azienda.

L’imprenditore dei famosi giochi da tavolo, è intervenuto, nell’affollato incontro con i residenti del quartiere, che si è tenuto nel centro Mazzoni, per lanciare una carica di entusiasmo perché il candidato Pepa possa vincere la sua sfida addirittura al primo turno. Ha parlato per circa 20 minuti, più volte interrotto dagli applausi, quando ha ricordato che per Recanati c’è "la necessità di cambiare amministrazione della città. Pepa ci dà fiducia perché è un imprenditore, uno che le idee ce le ha e riuscirà, con l’aiuto di tutti, a realizzarle ed è quello che ci vuole, è il maestro d’orchestra e questo è quello che in questi ultimi anni è mancato. Non abbiamo bisogno di politici, ma di persone che siano concrete nelle cose da fare. Recanati è una città stupenda che esprime tante di quelle eccellenze in tutti i campi. È inutile, però, tutto questo se, per esempio, non abbiamo un albergo di un certo livello per i nostri ospiti che tocca mandarli fuori a dormire. È deprimente, è una città trascurata, conseguenza di un’amministrazione che non è stata in grado neanche di mantenere aperto un albergo di qualità". Chiaro il riferimento all’Hotel Gallery, l’unica struttura ricettiva a quattro stelle di Recanati che non ha più riaperto le sue porte dopo l’estate del 2022, dopo 17 anni dalla sua inaugurazione avvenuta nel luglio del 2006.

"Non sappiamo vendere – ha concluso Clementoni – quello che di bello c’è in città ed è per questo che ci vuole un imprenditore capace di valorizzare le nostre eccellenze e di alzare il livello della città. Mi raccomando: bisogna vincere le elezioni al primo turno".