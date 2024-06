Clementoni: "Più tutele per i lavoratori"

RECANATI (Macerata)

"Accogliamo con grande orgoglio e soddisfazione la firma di un accordo che riteniamo pienamente in linea con i valori etici del settore giocattolo, perché pone la persona, e la sua piena realizzazione, al centro e alla base del nostro impegno quotidiano e delle priorità aziendali". Così Giovanni Clementoni, ad di Clementoni spa, sulla firma ieri, in occasione della giornata internazionale del gioco, del rinnovo del contratto collettivo nazionale del settore giocattolo. "L’intesa – sottolinea la società di Recanati –, frutto di dialogo costruttivo e visione condivisa tra le parti sociali, si distingue per l’approccio volto al benessere e alla valorizzazione delle persone. Un grande segnale di fiducia per i dipendenti Clementoni e l’intero comparto". Oltre all’incremento economico, che riconosce il valore e l’impegno dei collaboratori, l’accento è posto su aspetti fondamentali che toccano la vita quotidiana di quanti contribuiscono alla crescita del settore. Focus principali dell’accordo sono la tutela delle persone, il contrasto alla violenza di genere e la conciliazione vita privata-lavoro, nel rispetto di tutte le diversità di etnia, genere e orientamento sessuale. Ciò si traduce in permessi specifici per la genitorialità, linee guida definite per la gestione e lo sviluppo di attività in smart working, così come l’investimento in competenze e formazione, oltre che permessi per il diritto allo studio e lo sviluppo professionale. È stato inoltre concordato un miglioramento di previdenza e sanità integrativa per garantire maggiore stabilità e sicurezza a tutti i lavoratori. "Ritengo il rinnovo del Ccnl non un semplice contratto – dice Emilio Zampetti, Clementoni spa chief human resources officer –, quanto piuttosto un manifesto di valori, un impegno verso il futuro e un segnale di riconoscimento per tutti coloro che contribuiscono a rendere il settore dei giocattoli vitale per cultura e lo sviluppo delle persone".