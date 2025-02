Climatizzazione alla casa di riposo. Treia ringrazia la Carima

Un importante intervento per migliorare il benessere degli anziani ospiti della casa di riposo di Treia è stato completato, grazie al prezioso contributo della Fondazione Carima. La struttura si è dotata di un nuovo impianto di climatizzazione estiva, necessario per garantire maggiore comfort e migliorare l’efficienza energetica dell’edificio.

Nel giugno scorso l’amministrazione comunale aveva chiesto un finanziamento alla Fondazione Carima. Il progetto ha previsto la dismissione del cogeneratore ormai obsoleto, e la sua sostituzione con una pompa di calore, per una climatizzazione più efficace e un miglioramento in termini di sostenibilità ed efficienza energetica. Ora gli anziani avranno ambienti più confortevoli, evitando i disagi legati alle alte temperature. "Esprimiamo un sentito ringraziamento alla Fondazione Carima per il sostegno – ha dichiarato il sindaco di Treia Franco Capponi – che ha consentito di realizzare un intervento fondamentale per gli ospiti della casa di riposo"