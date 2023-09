Climbing for Climate. Torna l’iniziativa dedicata allo sviluppo sostenibile

Torna l’iniziativa Climbing for Climate, organizzata dalla Rete delle università per lo sviluppo sostenibile (Rus) e dal Club alpino italiano (Cai), alla quinta edizione. Ad organizzare l’evento, quest’anno, con Unimc, Politecnica delle Marche, l’università di Urbino e con il supporto del Cai Marche. Possono partecipare tutti i dipendenti e gli studenti degli atenei marchigiani. L’appuntamento è per oggi alle 9.30 al parcheggio della faggeta del Monte San Vicino.