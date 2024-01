Clochard si scaglia contro i volontari della Croce Rossa

Dopo aver alzato troppo il gomito, un clochard sui 70 anni si è addormentato sul marciapiede finché sono arrivati i volontari del 118 per soccorrerlo. Ma lui, non contento, avrebbe iniziato a minacciarli e quindi sono intervenuti i carabinieri per placare le sue ire. Questa la scena alla quale hanno assistito diversi passanti mercoledì sera, verso le ore 20, a Porto Recanati.

Tutto è iniziato quando qualcuno ha notato che il senzatetto era steso a terra, in via degli Orti, e non dava segni di vita. Perciò, è stata allertata l’ambulanza della Croce Rossa di Porto Potenza. A quel punto il 70enne si è svegliato e, in evidente stato di ubriachezza, se la sarebbe presa con gli operatori sanitari. Così li avrebbe insultati e minacciati, facendo segno a loro che stava per prendere dalla tasca uno spray al peperoncino. Sul posto è giunta anche una pattuglia dei carabinieri della caserma di Porto Recanati. I militari, non senza fatica, sono poi riusciti a far stemperare gli animi e a riportare la calma. Alla fine, il 70enne ha rifiutato il trasporto in ospedale.

L’episodio non è passato inosservato in città, visto che nel frattempo si era fermato un nutrito gruppo di persone, là intorno, attirato dalle urla dell’anziano e dal trambusto in un’ora nella quale la via è ancora abbastanza frequentata.