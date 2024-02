"Cloniamo banconote". La vittima consegna oltre 100mila euro

Con polveri e liquidi vari, assicuravano di poter clonare le banconote e così raddoppiarle. Questa la magia proposta da due camerunensi a un malcapitato, che avrebbe consegnato loro oltre 100mila euro prima di capire che era solo un tranello, arrabbiarsi e mettere in atto una colluttazione, dopo la quale uno degli africani era stato arrestato. Si tratta dell’episodio avvenuto a dicembre del 2019, per il quale Jerry Simon Kemida Nguetsa, 27enne, è sotto processo con le accuse di truffa, tentata truffa e lesioni. Da circa un mese, Kemida e un complice avrebbero preso di mira un macedone, proponendogli questa clonazione magica e mostrando polveri, liquidi e vaschette per effettuare l’operazione. L’uomo ci era cascato in pieno, e una mattina in casa sua avrebbe consegnato ai due 102mila euro in banconote da 50, 100 e 200 euro. I due camerunensi avevano finto qualche magheggio, poi avrebbero chiesto alla vittima altri soldi, 38mila euro, necessari, secondo loro, a completare la reazione chimica per raddoppiare le banconote. A quel punto il macedone si sarebbe risentito, e avrebbe capito che si trattava solo di una trappola. Di fronte alla sua reazione, Kemida avrebbe estratto un coltello con una lama di 20 centimetri e sarebbe nata una colluttazione. I due camerunensi avrebbero tentato di scappare via per le scale, ma il clamore aveva insospettito altri residenti che avevano chiamato la polizia. All’arrivo della Volante in via Roma, uno dei due presunti truffatori si era dileguato riuscendo a farla franca, mentre il 27enne era stato fermato. Erano stati sequestrati poi gli intrugli per la finta clonazione e anche dei foglietti simili alle banconote, legati in mazzette. Il macedone si era ritrovato con sette giorni di prognosi, per le lesioni a una mano e alla caviglia nel corso del contrasto con il camerunense. Ieri per Kemida si è aperto il processo, davanti al giudice Domenico Potetti. Nella prossima udienza, fissata tra un mese, saranno sentiti i primi testimoni dell’accusa, citati dal pubblico ministero Francesca D’Arienzo. Lo stesso trucco all’epoca era stato usato diverse volte, e numerose persone purtroppo si ritrovarono senza un soldo dopo aver creduto alla storia della clonazione.