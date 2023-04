"Clorinda era la mamma di una comunità"

"Lei era e rimarrà per sempre l’Ostetrica". Parte da qui il ricordo di due amici verso Clorinda Cestarelli di Colmurano (mamma del noto medico Romano Mari, presidente dell’ordine dei medici di Macerata e di Sabrina che ha continuato la professione della madre), che si è spenta giovedì scorso a 94 anni. I due concittadini, che preferiscono rimanere anonimi, hanno dedicato alla signora Clorinda una lettera, di cui riporteremo alcuni stralci.

"Per quasi tutti i colmuranesi era "l’Ostetrica" a rappresentare, in più d’un senso, la nascita, la vita, il futuro, la speranza… In tempi non troppo lontani un discreto numero di famiglie versava in condizioni economiche non particolarmente agiate e, tra queste, erano molte a risiedere in campagna; a volte in case assai lontane dai seppur piccoli centri abitati; quindi, non era così infrequente che le ostetriche si dovessero recare in luoghi isolati e desolati. Non di rado, provenendo da quei luoghi, Clorinda sarebbe stata costretta a tornare a casa a notte inoltrata, percorrendo strade senza luci… magari sotto un violento temporale e con solo un "canestrino" di uova ancora tiepide stretto in grembo: il prezioso e sotto certi aspetti simbolico compenso di gente che non avrebbe potuto darle nient’altro se non l’eterna riconoscenza".

E poi un altro passaggio: "Davanti a tutto questo Clorinda aveva reagito forgiando un carattere tutto suo. E non avrebbe potuto fare altrimenti per sopravvivere a tutto quel carico di responsabilità, a tutto quello che i suoi occhi e soprattutto il suo cuore avevano visto e provato. Era una donna decisa, forte, a volte necessariamente dura, ma al contempo dolce, amorevole, comprensiva e disponibile. Quanti, tra coloro che conosciamo (e a questi aggiungerei noi stessi) prenderebbero talmente a cuore il problema di un’altra persona da giungere al punto di farlo diventare un proprio problema e di considerarlo tale fino alla sua soluzione? Ringraziamo Clorinda, che purtroppo ci ha lasciati mantenendo con tenace orgoglio lo "status" di Ostetrica (ogni anno rinnovava la sua iscrizione all’ordine); e con lei, tutte le "ostetriche" del passato, del presente e del futuro… tra le quali Sabrina, che ha deciso di seguire le orme di sua madre".

Infine, la conclusione: "Una madre, che per sempre resterà "l’Ostetrica" di Colmurano. Con il nome di Clorinda erano in molti a conoscerla. Quando però si nominava la sua professione, tutto il paese, come per magia, sapeva di chi si stesse parlando".

È impossibile dire quanti figli Clorinda abbia fatto nascere in quarant’anni di attività, ma di certo ha lasciato nelle persone uno splendido ricordo per la disponibilità mostrata in ogni occasione, pronta a partire quando andavano a cercarla a casa a ogni ora.