Clown&Clown premia Trapanese

Conto alla rovescia per Clown&Clown, il festival internazionale di clownerie e clownterapia, giunto alla 21ª edizione. Da domenica 28 settembre, Monte San Giusto si trasformerà come da tradizione nella "Città del Sorriso" e il tema scelto quest’anno sarà "Connessioni & Connessioni". Si tratta di un argomento molto attuale, un invito a riscoprire il significato profondo dei legami umani.

La prima giornata si accenderà alle 15, con la Banda Ottavio Bartolini e la band MistraFunky, poi mostre fotografiche, la magia comica dello Stramagante Mr. Dudi, l’inglese Mr. Bang in piazza e la compagnia Madame Rebinè nel Pala Coface Cirkus (alle 17), il tendone da circo nella piazzale delle Poste. Alle 19 AperiClown con Fiat Banda, fino alle 21.30 quando si svolgerà la tradizionale accensione dell’enorme naso rosso sul campanile della chiesa in centro storico.

Nelle serate di giovedì 2 e venerdì 3 ottobre, al Pala Coface Cirkus andrà in scena il ClownFactor: contest per talenti emergenti delle arti circensi con sei artisti e compagnie per il Premio Takimiri, in programma il 4 ottobre alle 15 in largo Palatucci. L’esplosione di colori ci sarà sempre il 4 ottobre alle 18 presso i giardini pubblici e, anche il giorno dopo, le vie saranno animate da spettacoli con artisti da tutto il mondo.

Alle 21.30 al Pala Coface Cirkus si terrà "La Dolce Follia" della compagnia Teatro nelle Foglie mentre alle 22 in piazza Aldo Moro ecco lo spettacolo di Mister David and The Family Dem, "rock family" circense. Gran finale domenica 5 ottobre con "Rimbalzi di gioia... in un abbraccio che vale", l’atteso mare di palloncini colorati che rimbalzerà sopra la piazza insieme con Angelo Pisani del duo comico Pali e Dispari.

Verrà inoltre conferito il Premio Clown nel Cuore 2025 che andrà a Luca Trapanese, attivista, scrittore e assessore alle politiche sociali del Comune di Napoli, noto per la sua storia di determinazione e coraggio insieme con la figlia Alba. Trapanese è il fondatore di associazioni e progetti come "A Ruota Libera" e "La Casa di Matteo", comunità che accoglie bambini con gravi disabilità privi di sostegno familiare.

Con la sua storia è diventato un simbolo di accoglienza nel 2018, quando ha ottenuto l’affidamento e poi l’adozione di Alba, una bambina con sindrome di Down rifiutata da numerose famiglie, diventando il primo uomo single e dichiaratamente gay in Italia a essere riconosciuto genitore. Un esempio di come la fragilità possa diventare forza e il sorriso possa essere il più potente strumento di connessione umana.