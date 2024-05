Club Aquile e sindaco: scontro sul futuro dell’area

È su tutte le furie il presidente del Club Aquila di via degli Alpini che ha vissuto come uno sgarbo, neppure ad un mese dalle elezioni amministrative, la sottoscrizione della convenzione fra Comune e comitato di quartiere San Francesco per la gestione del Club Aquila dove sono in corso i lavori di riqualificazione con i fondi del Pnrr. "A parte - sottolinea Pioppi - che non si sottoscrive un’intesa per una struttura che sarà operativa solo dopo le elezioni, privando il futuro sindaco e l’amministrazione di decidere in merito trovandosi con le cose già fatte. Ma soprattutto non è stata coinvolta l’associazione che io presiedo e che ha gestito questa realtà sin dagli anni ‘80. Non dimentichiamoci che la struttura è stata realizzata con i soldi dei soci e che è andata avanti sempre con i soldi dei soci che si sono accollati tutte le utenze e le imposte, compresa la Tari. In questa sede sono stati ospitati in tutti questi anni anche l’Enal caccia e l’associazione locale degli Alpini". Pioppi mostra una lettera del sindaco Antonio Bravi, datata aprile di un anno fa, in cui si comunicava al Club Aquila che "una volta terminati i lavori di ristrutturazione per il riuso e la rifunzionalizzazione del verde pubblico attrezzato e dei manufatti esistenti nell’area di via degli Alpini, consentirà al Club Aquila Recanati di utilizzare, non a titolo esclusivo e nel rispetto delle finalità per cui sono stati ottenuti i fondi del Pnrr, l’immobile tramite sottoscrizione di una convenzione. L’impegno del sindaco era chiaro, allora perché mettere in piedi la cerimonia di intesa fra Comune e comitato di quartiere escludendo la nostra associazione?". Pioppi promette battaglia legale, mentre nel frattempo diffida chiunque a mettere piede nel Club Aquila senza il consenso dell’associazione. Il sindaco cerca di gettare acqua sul fuoco ricordando che proprio in virtù di quella comunicazione di un anno fa al Club Aquila "appariva chiaro – afferma – che il fabbricato e l’area verde attrezzata di via degli Alpini non sarebbero più potuti essere ad uso esclusivo di un soggetto o un’associazione. Nulla è stato tolto al Club Aquila, con il recupero del fabbricato e delle aree esterne, è stato esteso l’uso anche ad altre associazioni previa convenzione con le stesse".

Asterio Tubaldi