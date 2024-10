Cna, appello del presidente: "Doniamo la voce per aiutare gli altri"

Il professor Emanuele Frontoni, docente dell’Università, ha presentato il progetto VoiceForPurpose, un’iniziativa che unisce solidarietà, tecnologia e innovazione per aiutare le persone colpite da malattie neurodegenerative a mantenere una voce autenticamente umana durante l’ultima assemblea di Cna Macerata. Ogni anno, migliaia di persone, a causa di malattie come la Sla (Sclerosi laterale amiotrofica) o la Sma (Atrofia muscolare spinale), perdono progressivamente la capacità di parlare e le attuali soluzioni tecnologiche basate su voci sintetiche non riescono a trasmettere emozioni, intonazioni o personalità. "Pensiamo solo per un attimo a quanto può essere devastante per una persona non riuscire più a dire ‘ti voglio bene’; con la propria voce - ha suggerito Frontoni - ‘VoiceForPurpose’ nasce proprio con l’obiettivo di cambiare questo paradigma, offrendo alle persone una nuova opportunità: l’uso di voci autentiche, registrate da volontari". Per questo Cna Macerata ha deciso di promuovere l’iniziativa sia all’interno della propria organizzazione che tra le imprese associate. "È una forma di aiuto che tocca l’anima – ha spiegatoil presidente Maurizio Tritarelli (nella foto) –. Invito tutti — associati, imprenditori, collaboratori e non — a donare la propria voce. Uniamoci a questo progetto e contribuiamo a fare una differenza reale e tangibile nella vita di chi combatte ogni giorno contro la perdita della propria identità vocale".