Cna Cinema,. Accattoli presidente

3 set 2025
LORENZO FAVA
Leonardo Accattoli è il nuovo presidente di Cna Cinema e Audiovisivo di Macerata: rappresenterà imprese e maestranze del settore del territorio. Autore, regista e sceneggiatore di cinema e teatro, Accattoli ha alle spalle numerosi spettacoli e produzioni che hanno avuto collegamenti con il territorio. Maceratese di nascita, ha conseguito il diploma alla Scuola Holden di Torino - Corso di Fondamenta dello Storytelling. Nel 2014 ha fondato, insieme a Edoardo Ferraro, la Dibbuk Produzioni, una piccola casa di produzione cinematografica con sede a Macerata. Nel 2016 "Colazione sull’erba", un corto da lui scritto e prodotto per la regia di Edoardo Ferraro, è stato selezionato alla 31esima Settimana Internazionale della Critica del Festival del Cinema di Venezia. Accattoli è direttore artistico, insieme a Damiano Giacomelli, di Scollinare Film Festival.

"Leonardo Accattoli – dice il presidente di Cna Cinema e Audiovisivo Marche, Alessandro Tarabelli – incarna perfettamente lo spirito dell’autore produttore rappresentato da Cna Cinema, associazione che cerca sin dal suo esordio di fare rete tra imprese, autori, maestranze e professionisti del settore della nostra regione. Un comparto che sta vivendo un momento particolarmente felice (tanti i set che si sono aperti nella Marche) e che merita di avere una rappresentanza forte ed autorevole. Una voce unica – conclude Tarabelli – che possa interloquire sui tavoli istituzionali e rappresentare le istanze di tutto il comparto: autori, produttori, attori, maestranze".

