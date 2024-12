Cna Civitanova: rilanciare la fiera come hub per imprese e innovazione

La fiera di Civitanova "torni a essere un luogo dedicato al business". È la proposta del presidente di Cna Civitanova, Carlo D’Angelo, per restituire la struttura, trasformata in Covid Hospital durante il periodo pandemico, al suo ruolo originario "così da poter valorizzare – sottolinea – la storia del territorio e rilanciare Civitanova come riferimento nazionale e internazionale per il mondo produttivo".

La Cna interviene in un momento in cui Regione, Comune e Ast stanno dialogando per trasformare quei locali in un centro Alzheimer. Ma dire addio alla fiera sarebbe per D’Angelo un errore. La sua tesi è che oggi "si sente la mancanza di uno spazio dedicato alle fiere e c’è il desiderio di riscoprire la tradizione centenaria della prima Fiera Campionaria delle Marche, che ti tenne a Civitanova nel 1925. Quindi, avanti per un moderno hub dedicato alle imprese, capace di favorire la crescita, la formazione e l’incontro tra realtà produttive".

Per la confederazione degli artigiani "che le imprese necessito di spazi adeguati è una realtà evidente" e, avverte D’Angelo "le Marche, specie il settore manifatturiero del maceratese e fermano, stanno affrontando un calo significativo delle imprese attive. Occorre reagire con visione concreta e lungimirante. Trasformare l’ex fiera in un centro polifunzionale significa offrire un luogo dedicato al business, all’innovazione e alla formazione".

"L’anno prossimo – ricorda – saranno cento anni dalla realizzazione della prima fiera campionaria delle Marche a Civitanova nel 1925. Abbiamo una storia che oggi manca e andrebbe riscoperta. Questo spazio potrebbe diventare il cuore pulsante di un nuovo corso di esposizioni e collaborazioni a livello nazionale e internazionale".

L’idea della Cna prevede un luogo multifunzionale dedicato a incontri tra imprese e operatori economici, a corsi di formazione professionale e specializzata, a meeting, convegni, eventi tematici, focus su innovazione, digitalizzazione e sostenibilità, spazi di coworking, per freelance, start-up e Pmi, esposizioni temporanee e fiere di settore, con l’ambizione, grazie alla collocazione sulla dorsale adriatica. Grazie alla sua collocazione, la fiera potrebbe diventare, conclude D’Angelo, "un riferimento anche nazionale e internazionale. Siamo aperti a un incontro esplorativo di fattibilità per collaborare nella definizione di un progetto concreto, capace di restituire alla comunità un luogo che favorisca il lavoro, lo sviluppo economico e l’innovazione".

Lorena Cellini