Cna incontra i candidati a sindaco: "Bisogna snellire la burocrazia"

"La semplificazione dei procedimenti autorizzativi comunali è essenziale per permettere alle nostre imprese di crescere e innovare". La Cna ha incontrato in queste settimane i candidati a sindaco della provincia e con le parole del presidente Maurizio Tritarelli sottolinea: "È essenziale costruire strategie condivise su tematiche come sanità, infrastrutture, turismo e salvaguardia ambientale. Uniformare gli strumenti autorizzativi e regolamentari – spiega – è cruciale per raggiungere qualsiasi obiettivo".

La Cna ha ottenuto una modifica al Pnrr che permetterà di investire sull’autoproduzione di energia attraverso un credito di imposta di circa un milione e mezzo di euro: "Le piccole e medie imprese potrebbero installare sui tetti dei loro capannoni pannelli fotovoltaici, aumentando così l’autoproduzione e abbattendo i costi dell’energia. Ora però diventa fondamentale snellire i procedimenti istruttori comunali per permettere di installare gli impianti in tempi e modi ragionevoli".

Tra le proposte avanzate dall’associazione di categoria vi sono investimenti per favorire l’autocertificazione, la digitalizzazione degli archivi per migliorare l’accessibilità, e l’istituzione di canali privilegiati di relazione tra gli uffici pubblici e le associazioni di impresa attraverso "uffici per la semplificazione" dedicati. La sfiducia delle imprese nella politica è preoccupante: "Le difficoltà sono in tutti settori, qui in particolare nei servizi e nella moda – conclude Tritarelli –, auspichiamo che le iniziative legate al Pnrr e un efficace utilizzo delle risorse europee possano aiutare l’economia locale a risalire la china".