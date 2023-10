Cna: "Ricostruzione, un ruolo attivo al fianco delle imprese"

"La nostra associazione sta svolgendo un ruolo attivo per aiutare le imprese a far rete e ad affrontare le nuove sfide". È quanto evidenziato dal presidente Maurizio Tritarelli (foto) al convegno organizzato dalla Cna Macerata al Politeama di Tolentino ’Pianificare nel presente per immaginare il futuro: la ricostruzione socio-economica nel nostro territorio’. "Siamo abituati a non solo a segnalare i problemi e le criticità ma anche a fare proposte" ha proseguito evidenziando la determinazione degli artigiani nell’affrontare le difficoltà. "In questa sala non vedo visi rinunciatari ma mani operose che hanno voglia di ripartire", ha aggiunto il sindaco Mauro Sclavi. Emanuela Leli, imprenditrice e presidente Cna Turismo e Commercio Marche, ha presentato il progetto "Le Sibille del Borgo", che ha ottenuto il primo posto nella graduatoria dei bandi Pnrr sisma Sono intervenuti anche Simone Vecchioni, presidente di Risorse Cooperativa, Paolo Mariani, direttore generale di Confidi Uni.Co, Valerio Temperini, Politecnica delle Marche, Cristiano Tomei, coordinatore nazionale Cna Turismo e commercio, Gino Sabatini, presidente della Camera di commercio e Paola Marchegiani, dirigente Regione.