Cna sulle polizze catastrofali: "Si scarica sempre sulle imprese"

"In Italia abbiamo ormai una consolidata attitudine a invertire i ruoli: ciò che dovrebbe essere in capo allo Stato, finisce puntualmente sulle spalle delle imprese. Anche con l’obbligo di polizze catastrofali siamo davanti all’ennesima dimostrazione di un disimpegno progressivo delle Istituzioni. Questa non è prevenzione, è un modo approssimativo di affrontare problemi strutturali". Non le manda a dire Maurizio Tritarelli, presidente di Cna Macerata, che interviene sulla vicenda legata all’obbligo assicurativo per le imprese contro calamità naturali, la cui entrata in vigore è prevista per lunedì. Da settembre l’associazione di categoria ha chiesto una proroga e una revisione profonda della norma; ha sollecitato anche la premier Giorgia Meloni sul rinvio dell’entrata in vigore di questa normativa affinché venga data alle aziende la possibilità di essere adeguatamente formate e informate. C’è pochissimo tempo per orientarsi in un mercato assicurativo ancora incerto e incompleto. "Eppure oggi, a poche ore dall’entrata in vigore dell’obbligo, siamo ancora nel caos – prosegue Tritarelli –; manca il portale Ivass che dovrebbe aiutare gli imprenditori nella scelta e adesso si tenta di rimediare con un emendamento dell’ultima ora in Commissione. Un vero cortocircuito istituzionale. Le imprese non possono vivere nell’incertezza continua, rincorrere le scadenze imposte con superficialità e subire norme che si rivelano veri e propri balzelli, vere tasse occulte sotto mentite spoglie. Le aziende non solo devono preoccuparsi per le proprie attività in caso di maltempo, ma devono anche affrontare l’incertezza provocata da un provvedimento mal concepito".

Cna Macerata ribadisce la necessità di un vero cambio di passo: "È ora di affrontare seriamente il tema della prevenzione. Le imprese chiedono che si lavori su interventi strutturali, piani di mitigazione del rischio idrogeologico, infrastrutture, manutenzioni. Serve una visione di lungo periodo – conclude il presidente Cna Macerata Tritarelli -, non soluzioni raffazzonate calate dall’alto che finiscono per colpire sempre i più piccoli".