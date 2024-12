Coach Medei: "Una bella iniezione di fiducia"

"Al palazzo non si passa". Ancora una volta, diventano 7 volte su 7 uscite casalinghe, i tifosi della Lube possono cantare questo coro al termine della partita. Un rullo compressore i biancorossi all’Eurosuole Forum. Podrascanin: "Oggi (ieri, ndr) abbiamo sfoderato una gran bella prova in battuta, questi tre punti sono importanti per la classifica ma anche per il morale generale della squadra. Da domani iniziamo a pensare alla trasferta di campionato con Monza, in attesa di ritrovare qui all’Eurosuole Forum nuovamente Milano, stavolta per quella che secondo me è la partita più importante di questa prima parte di stagione, dato che mette in palio la qualificazione alla Final Four di Coppa Italia". Lagumdzija: "Ci tenevamo tantissimo a far bene, ricordando che nella sfida di andata giocata a Milano avevamo perso con un sonante 3-0. Missione compiuta, con una prestazione che ci lascia molto contenti e fiduciosi per il futuro. Ora testa alla trasferta di Monza, che dovremo esser bravi ad approcciare con la testa giusta, e poi di nuovo Milano qui in casa". Coach Medei: "Siamo stati bravi, perché abbiamo fatto bene dal punto di vista della continuità, e soprattutto lo abbiamo fatto trovando degli equilibri diversi dal solito, dato che stasera non avevamo a disposizione alcuni giocatori della rosa. Sono naturalmente contento pure per i tre punti, fondamentali per la classifica e utili a darci una bella iniezione di fiducia in vista dei prossimi impegni. Quella di oggi (ieri, ndr) è stata una serata importante per noi, che ci regala convinzione, ma tra sette giorni nel quarto di finale che giocheremo in casa sempre con Milano sarà una partita totalmente differente, innanzitutto perché si tratterà di una gara da dentro o fuori, quindi con una posta in palio diversa".