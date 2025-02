Coach Ortenzi: "I ragazzi sono stati da applausi"

Alla fine resta la grande prestazione collettiva e la festa di sport vissuta dai 3.442 sportivi presenti sui gradoni di un PalaSavelli stracolmo e bellissimo da vedere. Sul campo Perugia si impone 3-1 ma deve sudare le proverbiali sette camicie per avere la meglio di una Yuasa che non molla mai, neanche dopo l’infortunio di Zhukouski e che ci crede fino alla fine come sottolinea coach Massimiliano Ortenzi: "Perugia ha avuto un buon approccio al primo set e abbiamo fatto fatica a stargli dietro, subendo diverse situazioni del loro servizio, 5-6 punti diretti su servizi tra l’altro non straordinari. Si sono presi un vantaggio e quando loro vanno avanti di tre o quattro punti è difficile giocarci contro. Nel secondo siamo stati bravi perché l’abbiamo preso noi il vantaggio e l’abbiamo difeso al meglio. Ci siamo un po’ incartati con le sostituzioni, e abbiamo rischiato qualcosina. È stata responsabilità mia ma alla fine abbiamo chiuso bene. Peccato che Zhukouski sia dovuto uscire, è un fastidio che non riesce a risolvere. Nel terzo set loro sono andati avanti e non siamo riusciti a rientrare. Nel quarto siamo rientrati, piano piano, come facciamo sempre ma contro di loro è più difficile perché sbagliano poco e mettono una grandissima pressione al servizio. Quindi appena allenti un attimino, ti vanno avanti subito. Abbiamo ricucito fino a 24-23, poi loro sono stati bravi a chiudere. Dobbiamo essere consapevoli che giocavamo contro Perugia e i valori sono diversi. La festa è stata bella perché il Palas così pieno, così festoso, è stato qualcosa di straordinario.I ragazzi meritano gli applausi e comunque hanno giocato una buona pallavolo". Analisi lucida quella del coach in un post gara tutto a caccia di autografi e selfie con i campioni in campo: una tipica scena della Yuasa di questa stagione.