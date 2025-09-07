Coca e hashish in casa, arrestato e liberato

Era in affidamento in prova ai servizi sociali, ma quando i carabinieri sono andati a casa sua per un controllo lo hanno trovato a cena con amici, e in camera da letto c’erano cocaina e hashish. I carabinieri della stazione di Caldarola, nel corso di un controllo a casa di un 28enne, disoccupato, già finito nei guai per reati legati agli stupefacenti, lo hanno sorpreso, in violazione della misura, in compagnia di altri cinque uomini, alcuni dei quali già noti alle forze dell’ordine.

Durante il controllo uno dei cinque, un 32enne di Tolentino, anche lui noto alle forze dell’ordine, ha spontaneamente consegnato ai militari 1,8 grammi di hashish. A quel punto è scattata la perquisizione in casa, che ha permesso ai militari di rinvenire nella camera da letto del 28enne 14,2 grammi di cocaina, 7 grammi di hashish, un bilancino di precisione e vario materiale per il taglio e il confezionamento dello stupefacente. Il materiale e la droga che sono stati rinvenuti sono stati sequestrati dai carabinieri, mentre il 28enne, dopo le formalità di rito, è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida che si è svolta ieri in tribunale a Macerata.

Difeso dall’avvocato Sergio Del Medico, il 28enne ha dato la sua versione dei fatti davanti al giudice Enrico Pannaggi, spiegando che la droga in casa era destinata al consumo di gruppo, durante quella cena tra amici. La procura per lui ha chiesto il carcere, ma il giudice ha disposto la misura dell’obbligo di firma, rimettendolo in libertà.

A carico del 32enne di Tolentino, che ha consegnato spontaneamente lo stupefacente nel corso del controllo, è stata inoltrata la segnalazione alla Prefettura, per le sanzioni amministrative previste per gli assuntori.

Chiara Marinelli