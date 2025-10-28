Cocaina e hashish in casa, 24enne nei guai

Insospettiti da uno strano viavai di gente davanti a un pub di Porto Potenza, i carabinieri hanno fermato un giovane e poi sono entrati a casa sua, trovando oltre 20 grammi di droga tra hashish e cocaina. A finire nei guai un 24enne del posto, con origini senegalesi e già noto alle forze dell’ordine, denunciato per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’attività investigativa è stata portata avanti dai carabinieri della caserma di Porto Potenza, che sono entrati in azione dopo aver notato un continuo andirivieni di giovani all’altezza di un pub, situato lungo la frazione rivierasca. Dopo un po’ i militari hanno deciso di rompere gli indugi e hanno effettuato un controllo sul 24enne, che in modo sospetto si stava aggirando da quelle parti. Così il giovane è stato trovato in possesso di una bustina in plastica, che conteneva chiaramente dei residui di cocaina.

Ma gli accertamenti dei militari non sono finiti qua. Infatti hanno voluto vederci più chiaro e si sono diretti dentro all’abitazione del giovane, per effettuare una perquisizione. In breve sono spuntati fuori sei grammi di cocaina, che erano già suddivisi in 12 involucri termosaldati in cellophane, e anche 15 grammi di hashish. Come se non bastasse sono stati rivenuti diversi materiali utili per il confezionamento dello stupefacente, dei bilancini di precisione e la somma di 160 euro in contanti, ritenuta dagli investigatori provento dell’attività di spaccio.

Tutto il materiale, insieme con lo stupefacente, è stato sequestrato. Il 24enne è stato condotto in caserma dai carabinieri. E alla fine, dopo le formalità di rito, si è beccato una denuncia con l’accusa di spaccio di droga.