Cocaina e hashish pronte in dosi, arrestati due tunisini all’Hotel House

Trovati con oltre un etto di cocaina e più di un chilo di hashish, già in dosi pronti da spacciare per Capodanno, sono finiti in manette i tunisini Rached Zouari e Mohamed Ncir, entrambi 41enni. Il blitz è scattato giovedì verso le 17, quando all’Hotel House sono arrivati i poliziotti della questura, il Reparto prevenzione crimine e i cani antidroga di Ancona, coordinati dal commissario Emanuele Ciccarelli. Controllando un appartamento al primo piano del palazzone, gli agenti hanno trovato i due nordafricani, già noti per motivi di spaccio e clandestini. In casa loro, grazie al fiuto del cane Imperator (nella foto), nascosti in alcuni mobili sono stati trovati 104 grammi di cocaina e un chilo e 150 grammi di hashish. Parte della sostanza era in panetti, il resto era in un centinaio di dosi. Sono stati sequestrati anche i bilancini di precisione, materiale per confezionare le dosi e qualche centinaio di euro, ritenuto il ricavato dello spaccio. Tra l’altro, uno dei due tunisini era già destinatario di un ordine di carcerazione e decreto di sospensione emesso dalla procura di Macerata, che era già stato notificato all’arrestato. Come disposto dal sostituto procuratore Stefania Ciccioli, stamattina si terrà, in tribunale, l’udienza di convalida per entrambi. Sono difesi dagli avvocati Domenico Biasco e Alessandro Brandoni.

Controlli analoghi si sono svolti martedì a Tolentino, sempre con la collaborazione del Reparto prevenzione crimine di Perugia e dei cinofili di Ancona. Durante i servizi, svolti nelle aree più a rischio, sono state identificate 60 persone e sottoposti a controllo 28 veicoli. Inoltre, sono stati effettuati 12 controlli ad altrettanti soggetti colpiti da misure restrittive della libertà personale e in due esercizi pubblici. Le operazioni sono state disposte dal questore di Macerata, Vincenzo Trombadore, in seguito al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.