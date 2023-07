Cocaina e soldi in casa: arrestato 26enne

Dopo aver notato uno strano viavai in un appartamento dell’Hotel House, gli agenti della squadra mobile hanno fatto irruzione. E presto si è rivelata un’intuizione a dir poco azzeccata, perché là dentro sono stati ritrovati quasi otto grammi di cocaina, divisi in 14 dosi. A finire in manette con l’accusa di spaccio di droga il 26enne italo-tunisino Malek Adelmalek, disoccupato, con diversi precedenti e anche gravato da misure di sorveglianza. E’ quanto emerso nei controlli svolti venerdì, a Porto Recanati, dagli agenti della Questura di Macerata e pianificati in Prefettura dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. In particolare, i poliziotti hanno passato al setaccio il maxi condominio a sud della città, identificando complessivamente 190 persone e controllando 100 veicoli. Così, nella mattinata, la Squadra Mobile ha tenuto sott’occhio i movimenti attorno a un’abitazione al sesto piano.

Dopo un po’ gli agenti hanno deciso di passare all’azione, facendo un’irruzione fulminea in quella casa dove si trovava il 26enne. Alla loro vista, il giovane avrebbe subito consegnato spontaneamente una dose di hashish (da 1,25 grammi), dicendo ai poliziotti che era tutto ciò che aveva con sé. Ma la Squadra mobile non gli ha creduto e ha chiamato a supporto l’unità cinofila da Ancona. Poco dopo l’infallibile fiuto del cane antidroga non ha tradito: in un mobile della cucina sono stati ritrovati 14 involucri termosaldati, con all’interno cocaina (per un totale di 7,25 grammi).

Ma non solo: gli agenti hanno poi rinvenuto in casa un bilancio di precisione, materiale utile per il confezionamento della droga (pellicola trasparente e ritagli per preparazione delle dosi) e 500 euro, suddivisi in carte da 50, ritenuti proventi di spaccio e posti sotto sequestro. Inevitabilmente, per il 26enne, è scattato l’arresto in flagranza di reato. Ieri mattina, come disposto dal sostituto procuratore Claudio Rastrelli, per lui si è tenuta al tribunale di Macerata l’udienza di convalida. Difeso dall’avvocato Alessandro Brandoni, il ragazzo ha preferito avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande del pm Stefano Lanari. Alla fine, il giudice Federico Simonelli ha convalidato l’arresto e disposto per il 26enne la misura cautelare dell’obbligo di firma, ogni giorno alla caserma dei carabinieri, fino al processo per direttissima che è stato rinviato al 14 settembre.