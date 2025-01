Cocaina in cucina, arrestato un operaio

Trovato con dieci grammi di cocaina nascosti in cucina, è stato arrestato un operaio 49enne. Ieri in tribunale l’uomo ha patteggiato un anno e tre mesi di pena ed è tornato libero.

L’operazione è stata eseguita domenica pomeriggio, poco dopo le 17, dai carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Civitanova, guidati dal capitano Angelo Chiantese. Nell’ambito di un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, i militari hanno controllato Mario Zoila, operaio di origini pugliesi ma residente a Porto Potenza Picena, già noto alle forze dell’ordine. Al momento del controllo, avvenuto su strada a Porto Potenza, l’uomo è apparso particolarmente nervoso e irrequieto, manifestando ai carabinieri la volontà di contattare fin da subito il suo avvocato. Con sé non aveva nulla di compromettente. Ma a quel punto è scattata la perquisizione nella vicina abitazione del 49enne.

E così, nascosti in un mobile della cucina, i carabinieri hanno rinvenuto un involucro in cellophane di colore giallino contenente dieci grammi di cocaina, ma anche un piatto in ceramica con residui di sostanza stupefacente e un bilancino di precisione. Sul piano della cucina vi era un sacco di immondizia, di materiale simile a quello che conteneva la cocaina, dal quale erano stati ritagliati undici cerchi.

Al termine degli accertamenti, il pugliese è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in attesa dalla direttissima, che si è svolta ieri mattina in tribunale a Macerata, davanti al giudice Domenico Potetti. Il 49enne, che è difeso dall’avvocato Simone Santoro, ha chiesto di patteggiare la pena, concordata con il pm Francesca D’Arienzo a un anno e tre mesi, in continuazione con una precedente sentenza. Poi Zoila è tornato in libertà.

L’operazione avvenuta domenica pomeriggio e messa a segno dai carabinieri della Compagnia di Civitanova si inserisce in un contesto di controlli mirati, svolti quotidianamente dai militari dell’Arma sul territorio per prevenire e reprimere il consumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Chiara Marinelli