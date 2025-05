Cocciante a Musicultura: "Pioniere della canzone"

Riccardo Cocciante sarà allo Sferisterio il 20 giugno come ospite della prima delle due serate di Musicultura, il prestigioso festival della canzone popolare e d’autore. "Nell’era dell’effimero in cui siamo immersi – dice il direttore artistico Ezio Nannipieri –. Cocciante si staglia come una vetta che ispira un senso di solidità, un sentimento di libertà e di purezza".

Lo Sferisterio è pronto ad accogliere un autore di alcune fra le pagine più belle della storia della musica italiana e internazionale tornato alla dimensione live con "Io... sono Riccardo Cocciante", il suo nuovo spettacolo. "Siamo davanti a un pioniere della canzone – aggiunge Nannipieri - che solo aprendo bocca ristabilisce il giusto senso delle proporzioni artistiche. Non a caso lo corteggiamo dall’ultima volta che fu nostro ospite, mi sembra nel 1997. Cocciante ci ricorderà allo Sferisterio cosa significa dare voce all’anima".

La presenza al Festival di Cocciante si configura come un regalo per il pubblico, ma sarà l’occasione per il conferimento al grande ospite dell’Onorificenza per Alti meriti artistici istituita dagli Atenei di Macerata e di Camerino. Cocciante si aggiunge ad Antonella Ruggiero, Vinicio Capossela e Tricarico, già annunciati per le serate finali del Festival (20 e 21 giugno).

Accanto a questi grandi artisti si esibiranno gli otto finalisti della XXXVI edizione di Musicultura, individuati al termine di una selezione iniziata con 1.176 candidature. Le 16 canzoni finaliste sono al vaglio del Comitato Artistico di Garanzia del Festival: Francesco Amato, Enzo Avitabile, Claudio Baglioni, Diego Bianchi, Francesco Bianconi, Maria Grazia Calandrone, Giulia Caminito, Luca Carboni, Guido Catalano, Ennio Cavalli, Carmen Consoli, Simone Cristicchi, Gaetano Curreri, Dardust, Teresa De Sio, Cristina Donà, Giorgia, Mariangela Gualtieri, La Rappresentante di Lista, Ermal Meta, Mariella Nava, Susanna Nichiarelli, Piero Pelù, Vasco Rossi, Ron, Sydney Sibilia, Tosca, Paola Turci, Roberto Vecchioni, Sandro Veronesi e Margherita Vicario. Gli otto finalisti saranno svelati il 12 giugno.

I biglietti per le due serate sono in vendita online su vivaticket.it, alla Biglietteria dei Teatri di Macerata e nei rivenditori del circuito vivaticket.