Cochi Ponzoni al Persiani

Ultimo appuntamento in cartellone al Teatro Persiani di Recanati per la stagione teatrale promossa dal Comune con l’Amat e il sostegno della Regione Marche e del MiC. Questa sera, alle 21.30, in scena "Le ferite del vento" di Juan Carlos Rubio interpretato da Cochi Ponzoni (nella foto) e Matteo Taranto, regia di Alessio Pizzech. Il giovane Davide, alla morte del padre Raffaele, scopre da alcune lettere che il padre aveva una relazione con Giovanni. Il ragazzo decide di conoscerlo e nel corso di tre intensi confronti si fronteggiano Giovanni, ironico e divertente, capace di strappare un sorriso anche di fronte al dolore della perdita, e Davide, irruento e orgoglioso. Ne scaturisce un acceso duello teatrale dal quale emergono i tratti di un uomo che Davide stenta sempre più a riconoscere come suo padre. Carlos Rubio ci introduce nel labirinto del legame profondo, misterioso, che si è instaurato da anni tra Giovanni e Raffaele, all’insaputa della famiglia di quest’ultimo. "I due protagonisti, nel corso dello spettacolo – racconta il regista Alessio Pizzech - si muovono da un punto all’altro della scena avvolti da un’atmosfera di luci e sonorità che si colorano di volta in volta delle suggestioni di un parco o dei rumori di un interno, portando con loro un racconto di vita". rPer informazioni: Teatro Persiani 071 7579445, Amat 071 2072439.