In coda all’alba per il nuovo medico, interviene la protezione civile

Porto Recanati, 13 settembre 2024 – ​​Code e proteste dentro al poliambulatorio in piazza del Borgo di Porto Recanati, dove ieri mattina ci sono state centinaia di persone in fila e accalcate per ore. Il motivo è semplice: pochi giorni fa è andato in pensione lo storico medico di base Carlo Siniscalchi. E per questo in tanti si sono recati là per iscriversi nella lista dei mutuati del dottor Francesco Puglia, l’unico al momento disponibile.

Tuttavia molti portorecanatesi hanno aspettato a lungo e invano il proprio turno, vista la marea di gente che era andata al poliambulatorio per lo stesso motivo. Tant’è che il Comune ha dovuto chiamare sul posto una dirigente dell’Ast di Macerata, e allo stesso tempo sono arrivati due volontari della Protezione civile per assistere le persone ammassate nella sala d’attesa.

Ma il malumore dei cittadini rimane alto, per via del disservizio. “Non potevo credere ai miei occhi appena sono entrata nel poliambulatorio – spiega Aranka Korosi, che abita in città –. Il nostro medico di famiglia è andato in pensione e ci era stato detto di passare oggi (ieri, ndr), quando apriva la lista di un nuovo dottore. Sono andata e ho scoperto che davanti a me c’erano già 229 persone. Non solo: un anziano si è girato verso me e ha commentato: “io sono qui dalle 5.30 e solo ora tocca a me“”. Ci hanno detto che gli uffici saranno aperti pure domani (oggi, ndr). Il fatto è che io lavoro e non posso chiedere un permesso”.

Sulla vicenda è intervenuto il vicesindaco ed ex medico di base Giuseppe Casali. “Ci hanno segnalato il problema e siamo intervenuti facendo venire l’Ast e la Protezione civile – è il suo commento –. Il problema è stato generato da una sfortunata coincidenza: è andato in pensione Siniscalchi e in contemporanea è stato alzato il numero dei mutuati a Puglia, che da 1.050 è passato a 1.800. Ciò ha creato questo grosso disagio con centinaia di persone in fila. Ed è probabile che la situazione si ripeterà nei prossimi giorni”. Però il vicesindaco Casali fa anche una sua considerazione.

“Storicamente il numero dei medici è insufficiente in città – osserva ancora –. Infatti i medici vengono assegnati in base al numero di abitanti, ma spesso qui ci sono molte persone con residenze temporanee che non rientrano in tale calcolo. Sarebbe opportuno potenziare i servizi sanitari a Porto Recanati, come l’orario e il numero degli infermieri e dei medici specialisti”.