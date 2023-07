"Code ai sottopassi insostenibili Dare priorità alle infrastrutture"

"Priorità alle infrastrutture". Lo chiede Carlo D’Angelo, presidente di Cna Civitanova che giudica "non più sostenibili le file ai passaggi a livello". Solleva il problema viabilità in giorni infernali, con il raccordo alla A14 chiuso in entrata sulla superstrada, con il traffico alternato in via del Casone per lavori e file ovunque. Un problema che potrebbe

esserci anche oggi, mentre nel fine settimana, con la fine dei lavori, dovrebbe attenuarsi. Così D’Angelo denuncia la criticità dei principali sistemi viari: "Gli incidenti stradali, le lunghe code dovute a cantieri, restringimenti di carreggiata e passaggi a livello, gravano pesantemente sul mondo produttivo". Nel mirino"i passaggi a livello all’ingresso delle città e lungo la statale. L’unico su tutta l’arteria longitudinale lo abbiamo a Civitanova. Gli interventi per porvi rimedio non sono più rinviabili". E pone l’accento sull’impatto economico sulle imprese dello stare fermi in coda: "Per noi imprenditori il tempo è denaro. In tempi difficili come questi, con risultati economici sempre più in bilico, con alti costi dei carburanti, non ci possiamo permettere costi aggiuntivi dovuti ai ritardi di consegna o rallentamenti della produzione perché aspettiamo l’arrivo delle materie prime o dei semilavorati". La soluzione per D’Angelo non è immediata, "ma occorre avviare al più presto una adeguata progettazione. L’attuale disponibilità di risorse pubbliche dovrebbe essere l’occasione per ripensare alla mobilità in modo sostenibile. Occorre lavorare avendo una visione delle città nell’immediato futuro, con strade e attraversamenti a basso impatto ambientale, più efficienti e sicure. Per questo, non credo siano utili micro finanziamenti a pioggia, ma sia necessaria una pianificazione su area vasta coordinata da una governance centralizzata che tenga conto delle necessità di tutte le parti sociali".