Code e disagi per cambiare medico: "A 81 anni, in fila dalle 3 di mattina"

In fila dalle 3.15 di notte, a 81 anni, per cambiare medico. Negli ultimi giorni la cittadella sanitaria di Tolentino è stata presa d’assalto dagli ormai ex assistiti della dottoressa Jacqueline Cesaretti, in pensione dal primo giugno. C’è addirittura chi aspetta dalle 22 della sera prima, dormendo in auto, per presidiare il posto, organizzandosi con i parenti per il cambio turno. "Lunedì ho aspettato dalle 7.30 alle 12.30 senza ottenere nulla – racconta una 81enne in fila –. Così mi sono presentata il giorno dopo alle 3.30: ho avuto il numero 16 su 30". La pratica si può fare anche da casa tramite spid, e diverse persone hanno optato per questa strada. Ma non tutti riescono a destreggiarsi su internet. "C’era un utente di buona volontà – continua – che ha organizzato una lista, per rispettare l’ordine di arrivo. Non appena è stata aperta la cittadella, è stato seguito l’elenco e ognuno ha avuto il numero corrispondente. C’è sempre chi vuole passare avanti, ma non ci sono stati disordini. Poi tutto si è svolto in maniera scorrevole, con molta gentilezza e competenza da parte degli operatori; questi sono in prima linea e purtroppo a volte prendono gli insulti pur non avendo colpe".

Gli assistiti della dottoressa Cesaretti erano circa 2mila. Molti via via sono passati a un nuovo medico. Ne restano 372 a dover fare la nuova scelta. "Per i dottori Matteo Guardati ed Eleonora Eva Vita, dopo l’esito positivo degli esami di fine maggio, è stato possibile passare da mille a 1.500 assistiti – spiega l’Ast di Macerata –. Allo stato risultano circa 372 assistiti della dottoressa Cesaretti che ancora non hanno una nuova scelta. A Tolentino non solo la dottoressa Vita può prendere ancora 405 pazienti, ma ci sono anche gli elenchi separati e non dei dottori Andrea Mosca, Franco Cencetti e Daniele Domizi". Il dottor Guardati ha raggiunto il massimo di 15.00 assistiti, ma si può scegliere ancora tra gli altri quattro. Il prossimo anno però dovrebbe andare in pensione anche Domizi. E qualcuno dei suoi pazienti si è attivato fin d’ora, per non rischiare di rimanere senza medico. Dal 2022 a Tolentino hanno cessato l’attività di base cinque dottori, e ne sono arrivati solo due.

Lucia Gentili